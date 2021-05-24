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Общество24 мая 2021 10:50

Социальный эксперимент: в Туле будут «красть» детей

Организует его отряд «ЛизаАлерт»
Игорь КОПЫТОВ
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Социальный эксперимент: в Туле будут «красть» детей

Социальный эксперимент: в Туле будут «красть» детей

Фото: Алексей ФОКИН

25 мая у туляков будут «красть детей». Дата акции выбрана не случайно, ибо 25 мая – международный день пропавших детей. Волонтеры предлагают родителям проверить, что их малыш не уйдет с незнакомцем. В эксперименте примут участие только те дети, родители которых дали согласие на их участие.

Такие учения добровольцы проводят не в первый раз. Опят предыдущих акций показывает, что дети оказываются намного доверчивее, несмотря на предостережения взрослых.