Социальный эксперимент: в Туле будут «красть» детей Фото: Алексей ФОКИН

25 мая у туляков будут «красть детей». Дата акции выбрана не случайно, ибо 25 мая – международный день пропавших детей. Волонтеры предлагают родителям проверить, что их малыш не уйдет с незнакомцем. В эксперименте примут участие только те дети, родители которых дали согласие на их участие.

Такие учения добровольцы проводят не в первый раз. Опят предыдущих акций показывает, что дети оказываются намного доверчивее, несмотря на предостережения взрослых.