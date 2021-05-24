«Ночной дозор» вышел на улицы Тулы Фото: Алексей ФОКИН

Вплоть до 10 сентября по территориальным округам города Тулы будут проводиться ночные рейды. Цель — выявление несовершеннолетних в местах, где может быть нанесен вред их здоровью или где они не должны находится без взрослых по закону.

Организатором выступает отдел профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних администрации города Тулы. В операции участвуют сотрудники администрации, инспекторы по делам несовершеннолетних и активные жители.