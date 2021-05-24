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Общество24 мая 2021 10:29

«Ночной дозор» вышел на улицы Тулы

Операция направлена на обеспечение безопасности несовершеннолетних и профилактику преступлений с их участием
Игорь КОПЫТОВ
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«Ночной дозор» вышел на улицы Тулы

«Ночной дозор» вышел на улицы Тулы

Фото: Алексей ФОКИН

Вплоть до 10 сентября по территориальным округам города Тулы будут проводиться ночные рейды. Цель — выявление несовершеннолетних в местах, где может быть нанесен вред их здоровью или где они не должны находится без взрослых по закону.

Организатором выступает отдел профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних администрации города Тулы. В операции участвуют сотрудники администрации, инспекторы по делам несовершеннолетних и активные жители.