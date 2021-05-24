В Туле будут судить участников экстремистской организации Фото: Алексей ФОКИН

По версии следствия, фигуранты дела должны были с соблюдением конспирации проводить в городе собрания, где распространяли собственную идеологию. Теперь трех туляков обвиняют в участии в деятельности общественного объединения "Союз Славянских Сил Руси" или "СССР", которое признано экстремистским, и ее деятельность на территории РФ запрещена.

Предварительное слушание дела пройдет 27 мая. Обвиняемым грозит от 2 до 6 лет лишения свободы.