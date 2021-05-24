«Ростелеком» сделал цифровым новый сетевой отель AZIMUT в Туле

Фото: ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» обеспечил цифровой телекоммуникационной инфраструктурой и современным оборудованием новый гостиничный комплекс AZIMUT в Туле. Специалисты компании проложили волоконно-оптическую линию связи, подключили 53 камеры видеонаблюдения, организовали виртуальную АТС и развернули сеть Wi-Fi с смс-идентификацией. В гостинице оборудовано 14 точек доступа для работы так называемого бесшовного Wi-Fi, что позволяет постояльцам и обслуживающему персоналу перемещаться по всему комплексу, не теряя интернет-соединения.

Кроме того, цифровой провайдер установил в комплексе 46 ТВ-панелей, подключив во всех гостиничных номерах интерактивное телевидение IPTV. Благодаря сервису «Телевидение для гостиниц» гости отеля могут управлять просмотром, выбирать любимые телепередачи, смотреть сериалы и фильмы в высоком качестве изображения.

Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Существенный рост туристического потока в Тульский регион требует от гостиничного бизнеса развития технологической составляющей. Цифровые сервисы создают комфортные условия пребывания гостей и в целом формируют положительный имидж региона. Разрабатывая умные решения для корпоративного сегмента, мы заботимся о том, чтобы они были удобными и полезными для потребителя. Например, наш сервис “Телевидение для гостиниц” позволяет не только повысить лояльность посетителей, но и получить отелям дополнительный доход за счет привлечения сторонней рекламы. В интерфейс можно добавить логотип и фирменный стиль гостиницы, загружать и показывать информационно-рекламные ролики и многое другое».

Максим Бродовский, генеральный директор компании «AZIMUT Hotels»:

«Мы очень рады, что к большой семье AZIMUT Hotels присоединился новый современный отель в Туле. Уверен, он будет важной частью туристической и деловой инфраструктуры города, а также позволит повысить привлекательность Тулы для всех, кто захочет посетить один из старейших городов России. Предложения “Ростелекома” очень интересны с точки зрения комплексного подхода при создании телеком-инфраструктуры в гостинице. Это может стать бонусом при выборе посетителями отеля. Надеюсь, наше сотрудничество с “Ростелекомом” будет и дальше развиваться».

«Телевидение для гостиниц» работает через интернет и обеспечивает высокое качество изображения и надежность сигнала. Персонал отеля может управлять сервисами через удобный интерфейс администратора, в частности, устанавливать статус гостей, отслеживать статистику потребления платного контента. Кроме того, это дополнительный канал коммуникаций с клиентами: на экран телевизора можно отправлять сообщения со специальными предложениями.

Более подробную информацию о цифровом сервисе «Телевидение для гостиниц» можно узнать на сайте «Ростелекома» или по номеру 8 800 200 3000.