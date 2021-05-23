В Донском внук-уголовник обворовал своего деда

Сейчас подозреваемый задержан и доставлен в отделение Фото: Алексей ФОКИН

В Донском у 59-летнего местного жителя из дома украли стиральную машину, электродуховку и посуду. Также из принадлежащего мужчине гаража вынесли металлические изделия. Всего жителю Донского причинили ущерб на 142 000 рублей.

Подозрение полиции пало на одного из близких родственников потерпевшего. Злоумышленником и правда оказался 29-летний нигде не работающий и ранее судимый внук мужчины. Предположительно, он залез в дом, когда там никого не было.

Сейчас подозреваемый задержан и доставлен в отделение. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража». Ведется следствие.