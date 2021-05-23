В музее-усадьбе «Ясная Поляна» состоится круглый стол к столетию музея

Фото: музей-усадьба Л.Н. Толстого "Ясная Поляна", Фото: материалы пресс-служб

24 мая 2021 года в музее-усадьбе Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» состоится круглый стол «Миссия литературного музея. Вызовы времени», посвященный 100-летию музея.

В заседаниях круглого стола примут участие руководители ведущих литературных музеев России – мемориальных музеев Л. Н. Толстого, А. С. Пушкина, А. С. Грибоедова, Ф. И. Тютчева, И. С. Тургенева, С. А. Есенина, М. А. Шолохова, К. Г. Паустовского, а также представители Российского национального музея музыки, музея-заповедника «Абрамцево» и Оренбургского музея изобразительных искусств.

В силу непосредственной связи литературных музеев с материальным наследием в виде личных библиотек писателей, архивных документов, фотографий и видеоматериалов на заседаниях круглого стола будет обсуждаться важность сотрудничества с программой Всемирного документального наследия ЮНЕСКО «Память мира» (MOW).