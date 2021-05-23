Где в Туле не будет электричества 24 мая Фото: Алексей ФОКИН

Завтра, 24 мая, в Туле несколько десятков домов останутся без электроэнергии. Это связано с проведением технических работ:

- устранение дефекта электрооборудования;

- монтаж высоковольтных кабелей;

- выправка опор и др.

Так, с 9:00 до 17:00 электроэнергии не будет в домах по адресам:

- ул. Рогожинская, 18

- 2-й пр-зд Металлургов, 3-а, 3; ;

- ул. Приупская, 8, 8-а, 9, 9-а, 9-б, 10, 11, 11-а, 12;

- Красноармейский пр-т, 25;

- ул. Пузакова, 1;

- ул. Демидовская, 179, 179-а;

- ул. Октябрьская, 82, 80-а, 88-б, 80;

- ул. Бундурина 43;

- ул. С.Ковалевской, 16-24 (чётн.), 3-17 (нечётн.);

- пер. Глушанский, 1-23 (нечётн.), 4-18 (чётн.);

- ул. Глушанская, 2-10-а(чётн.), 1-а-13(нечётн.);

- 1-й Яблочковый пр-д, 2-22 (чётн.), 3-23 (нечётн.);

- 2-й Яблочковый пр-д, 1-15(нечётн.), 2-22 (чётн.);

- 3-й Яблочковый пр-д, 2-12 (чётн);

- пер. Бородинский, 1-21 (нечётн.);

- ул. Яблочкова, 74, 76, 64/1;

- ул. Ак. Павлова, 143-163 (нечётн.);

- ул. Водоохранная, 54, 55, 56;

- ул. 3-я Песчаная, 37-51(нечётн.);

- 7-й Песчаный пр-д, 1-19 (нечётн.), 2-22 (чётн.);

- 8-й Песчаный пр-д, 1-15(нечётн.), 2-18 (чётн.);

- 9-й Песчаный пр-д, 2-14 (чётн.);

- 2-я Песчная, 42;

- ул. Декабристов, 168-174 (чётн.);

- 6-й Песчаный пр-д, 2-16 (чётн.),1-21 (нечётн.);

- ул. Колхозная 4, 4-а, 4-б, 4-в, 5, 6, 6-б, 8-а, 8-б, 10-б, 16, 12-а, 12-б;

- п. Лихвинка 2 пр- зд. 19;

- 1- Лихвинский пр-зд 10,19, 33, 36,

- ул. Волжская 2;

- 3-й Лихвенский пр-зд 35;

- ул. Сафонова 6, 12-а;

- 9- Лихвинский пр-зд. 28;

- ул. Вятская 2;

- ул. Победы 3-а, 15-а;

- ул. Кирова 11-а;

- ул. Л. Толстого 8, 16;

- ул. Октябрьская;

- ул. Трудовая 1-7.

п. Менделеевский:

- ул. Ленина 11;

- ул. Полевая,12.

Мясново:

- ул. Чмутова, 170-а - 180(чётн.), 119-153 (нечётн.), 204, 206, 208;

- 11-й Полюсный пр-зд, 2-48 (чётн.), 3-41 (нечётн.);

- ул. Тихмянова, 1-п;

- 12-й пр-зд, 2, 2-а, 12, 18-а;

- 10-й пр-зд, 1-н, 1-м, 1-д, 1-и, 1-л, 1-к, 2-к, 2-з.