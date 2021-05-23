Тулячка украла в гипермаркете пару ботинок и икру Фото: Алексей ФОКИН

Тулячка украла в гипермаркете пару ботинок и икру. Теперь женщина пойдет под суд.

Как было установлено в ходе предварительного следствия, 14 марта 2021 года обвиняемая была в торговом зале гипермаркета «Зельгрос» и похитила со стеллажа одну пару ботинок и банку зернистой икры. Все это женщина спрятала в рюкзак и вышла из магазина, не заплатив за товар. Таким образом она украла товара на сумму 3160 рублей.

Свою вину женщина признала и ходатайствовала о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Суд отложен на 24 мая, так как государственное обвинение затребовало дополнительные доказательства совершенного преступления.

Сейчас обвиняемая находится под подпиской о невыезде. За такое преступление ей грозит до двух лет лишения свободы.