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Общество23 мая 2021 9:29

Куда обращаться тулякам в случае ЧС 23 мая

Администрация в городе дежурит круглосуточно
Елена Иргиз
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Администрация в городе дежурит круглосуточно

Администрация в городе дежурит круглосуточно

Фото: Алексей ФОКИН

Каждые выходные в Туле дежурят сотрудники городской администрации.

Сегодня, 23 мая, за порядком следит начальник главного управления администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу Максим Колычев.

Туляки и гости города могут обращаться в случае чрезвычайной ситуации в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 – (короткий номер доступен только со стационарного телефона).