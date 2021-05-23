Автомобиль нашелся в разобранном виде Фото: Алексей ФОКИН

В Туле у местного жителя угнали «ГАЗель». Он обратился в полицию, рассказав, что автомобиль у него угнали еще 19 мая от дома 2 по улице Санаторной.

Сотрудники полиции вычислили угонщика. Им оказался нигде не работающий и ранее неоднократно судимый 25-летний туляк. Его задержали, сейчас он находится в полиции.

Сейчас проводится процессуальная проверка, будет возбуждено уголовное дело. В совершенном юноша признался. Автомобиль тоже нашелся, правда, машина была уже наполовину разобрана.