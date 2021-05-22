Туляков и гостей города приглашают на фотовыставку «Как это по-славянски?»

Фото: ГУК ТО "Тульский областной экзотариум" Фото: материалы пресс-служб

С 22 мая на старой экспозиции тульского экзотариума открыта фотовыставка «Как это по-славянски?». Современная письменность и лексика сильно отличаются от речевых норм былых времен. С тех пор многое поменялось и утратилось, но кое-что дошло до нас почти в неизменном виде.

23 мая на мероприятии в честь открытия выставки все желающие смогут узнать почему лось называется «сохатый», а тетерев — «косач», почему астрагал называют «божьими ручками», а лабазник вязолистный — «белоголовником». Всех участников ждут загадки с подвохам, ребусы и каламбуры, а также памятные призы. Самые смелые смогут попробовать свои силы в настольной игре «Словодел».

Выставка находится по адресу: Тула, Октябрьская, 26. Стоимость билетов для взрослых - 200 рублей, льготный - 100 рублей. Студентам и детям от 7 до 18 лет - 150 рублей. Дети до 7 лет допускаются бесплатно.