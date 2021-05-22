Как в Тульской области продет Фестиваль Крапивы

Фестиваль Крапивы – музыкальный праздник в честь этого целебного растения Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области в селе Крапивна 5 июня в восемнадцатый раз пройдет Фестиваль Крапивы – музыкальный праздник в честь этого целебного растения.

Отметим, что Крапивна - бывший уездный город Тульской губернии. На его гербе в золотом поле шесть звездой веток крапивы. Каждый год в первые выходные лета здесь собираются мастера, художники, музыканты, заряжаясь на весь год силой природы.

В этом году среди гостей фестиваля ожидаются джазовые и этнографические коллективы Москвы и Тулы, а также фольклорные коллективы Щекинского района.

Также в сквере бывшей гостиницы «Лондон» каждый желающий сможет принять участие в состязаниях крапивных боев: «Захват флага», «Держись до конца» и «Стенка на стенку». Участвовать можно как один на один, так и командами.

Кроме этого, в Крапивенском музее откроется выставка лучших работ Международного конкурса «Крапивная история». Будут проводиться и мастер-классы крапивной тематики, среди которых: создание крапивной нити, обереговых кукол с крапивой, экологического панно, работа на ткацком стане. Для гостей города откроется и «Музейная улица» – уличные выставки об истории города и различным свойствам крапивы и выставка в Туристско-информационном центре.

Также на торговой площади и центральной улице будет действовать ярмарка мастеров из разных регионов России. Можно будет поучаствовать и в мастер-классах по народным ремеслам Тульской и соседних областей.

Кроме этого, на фудкорте площади будут продаваться блюда и напитки с крапивой – здоровая пища, исторически традиционная как для России, так и для многих других стран и народов. А завершится фестиваль праздничным салютом.