В Новомосковске местная жительница дала полицейскому пощечину и обругала его матом Фото: Алексей ФОКИН

В Новомосковске местная жительница дала полицейскому пощечину и обругала его матом. За это женщина заплатит крупный штраф.

Как было установлено в ходе судебного следствия, 2 апреля текущего года поздно вечером в Новомосковске сотрудники местной полиции приехали на вызов о том, что кто-то шумит ночью. В квартире нарушителей было трое, в том числе и обвиняемая С. Все присутствующие отказывались перестать шуметь. Тогда полицейские предложили гражданам проехать в отделение, после чего все вышли из квартиры в подъезд.

Обвиняемая С. при этом была пьяна. В один момент она, недовольная действиями сотрудника полиции, сорвала с него медицинскую маску и дала мужчине пощечину. В тот же день женщина также обругала полицейского при исполнении нецензурной бранью.

Суд признал женщину виновной и назначил ей штраф в 50 000 рублей. Сейчас жительница Новомосковска находится под подпиской о невыезде.