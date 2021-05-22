Вместо уголовного штрафа житель Тульской области пойдет на обязательные работы

Фото: УФССП России по Тульской области

Житель Тульской области получил уголовный штраф за кражу, но оплачивать его не спешил. Тогда приставы добились замены меры наказания на обязательные работы.

Мужчина должен был заплатить 20 000 рублей за кражу, так как, будучи в квартире своей знакомой, украл у нее деньги. Злоумышленника известили о том, что начинается исполнительной производство, также он знал, что может обратиться в суд за рассрочкой платежа. Однако, мужчина уклонялся от выполнения обязательств и в суд не приходил.

Тогда приставы направили в суд представление о замене штрафа другим видом наказания. Суд назначил мужчине 360 часов обязательных работ.