В Тульской области заблокировали еще один сайт, продающий сигареты и кальяны

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В Тульской области заблокировали сайт, на котором продавали табачную продукцию и кальяны. Страница в интернете обнаружилась во время мониторинга сети работниками регионального управления Роспотребнадзора. При этом любой пользователь, в том числе и несовершеннолетний, мог зайти на страницу и ознакомиться с ассортиментом товаров без всякой регистрации.

Напомним, что закон запрещает размещение подобной информации в российском сегменте интернета. За такие действия предусмотрена административная ответственность.

По данному факту представители Роспотребнадзора по Тульской области обратилась в суд с требованием признать указанную информацию запрещенной и заблокировать данный сайт. С требованиями прокурора суд согласился. Доступ к данной странице ограничен.