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Общество22 мая 2021 10:37

Кто проследит за порядком в Туле 22 мая

В городе круглосуточно дежурит администрация
Елена Иргиз
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В городе круглосуточно дежурит администрация

В городе круглосуточно дежурит администрация

Фото: Алексей ФОКИН

Каждые выходные в Туле дежурят сотрудники городской администрации.

Сегодня, 22 мая, за порядком следит начальник главного управления администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу Максим Колычев.

Туляки и гости города могут обращаться в случае чрезвычайной ситуации в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 – (короткий номер доступен только со стационарного телефона).