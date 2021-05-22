В Туле два частных дома остались без газа

Фото: администрация города Тулы Фото: материалы пресс-служб

В Туле 21 мая от газоснабжения отключили 2 частных дома в Центральном районе города. Их хозяева не пускали работников газотехнических служб для проведения работ по техобслуживанию.

Так, в доме № 11 по улице Волоховской установили заглушку на вводе газовой трубы в дом. Теперь, чтобы снова пользоваться газом, хозяин дома должен подать заявку на прохождение технического обслуживания.

А около дома № 13 по той же улице специалистам газовой службы пришлось отключить подземный газопровод низкого давления, так как доступ к трубе хозяин газовщикам не дал. Для таких работ привлекалась строительная техника и специализированное оборудование. Стоимость работ придется возмещать собственнику дома, когда он захочет восстановить газоснабжение.

Представители газовых служб напоминают гражданам об опасности переустройства газовых сетей самостоятельно, ведь при этом возникают разные нарушения, которые могут привести к отравлению угарным газом или даже взрыву.