Тульские поисковики прочли «смертный медальон» и нашли родственников погибшего красноармейца

Захоронение 24 погибших солдат обнаружили в Белевском районе Фото: Алексей ФОКИН

Тульские поисковики в Белевском районе в одном захоронении обнаружили останки 24 красноармейцев и один ЛОЗ - так называемый «смертный медальон». Он содержал данные бойца Скалозуба Кирилла Федоровича 1908 года рождения, уроженца Ладомирского района Воронежской области на момент призыва (ныне Белгородская область, Алексеевский район, село Красное).

Красноармеец был убит 30 сентября 1942 года. В медальоне также содержались сведения о его жене.

Через несколько дней поисковики смогли найти родственников погибшего бойца. Обе его дочери еще живы и проживают в Самарской области.