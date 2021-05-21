За сутки мошенники выманили у туляков почти 400 тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН

Почти 400 000 рублей похитили телефонные мошенники за сутки у жителей Тульской области. Предлоги, под которыми злоумышленники выманивают сбережения у доверчивых граждан, и методы мошенников известны - они выведывают реквизиты банковских карт или же убеждают перевести деньги за какие-либо товары или услуги.

Полиция снова предупреждает граждан быть бдительными и не называть чужим людям реквизиты банковских карт, не переводить деньги на неизвестные сотовые номера, банковские карты или расчетные счета. Также не следует оплачивать товары и услуги через незнакомые сайты в интернете или оставляте предоплату за товар, приобретаемый через сайты объявлений.