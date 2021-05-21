Фото: тульская Госавтоинспекция Фото: материалы пресс-служб

В Богородицком районе школьник на питбайке врезался в Chevrolet. Молодой человек оказался в больнице.

По предварительным данным, 20 мая около 19:15 на 238 километре трассы М-4 «Дон»15-летний юноша без водительских прав ехал на питбайке «Kayo evolution» и столкнулся с Chevrolet Niva, за рулем которого был 42-летний мужчина.

В результате столкновения подросток попал в больницу с различными травмами. В момент столкновения он был в мотоэкипировке и шлеме.