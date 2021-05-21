В Новомосковске установили отремонтированный осужденными вертолет

Фото администрации Новомосковска

В Новомосковске в Парке Памяти и Славы установили вертолет. Сообщается, что сначала на основании разместили фюзеляж машины, а потом выполнили монтаж крыльев и лопастей.

Вертолет по задумке должен стоять в парящем боевом положении под наклоном, что создало дополнительные сложности при монтаже. После установки фюзеляжа на машину установили лопасти, крылья и имитацию ракетных установок и боевого оружия.

Отметим, что этот вертолет ремонтировали и реставрировали осужденные колонии № 7. Работы были выполнены в авторемонтной мастерской исправительного учреждения.