Такие работы ведутся в рамках строительства дороги от спорткомплекса Фото: материалы пресс-служб

В Туле на подъезде к спортивному центру «Тула-Арена» расширят Калужское шоссе. Такие работы ведутся в рамках строительства дороги от спорткомплекса.

Кроме этого запланировано также переустройство сети водоснабжения и водоотведения, создание нового освещения и строительство подъездной дороги к парковке спортивного центра.

Всего должны построить 404 метра дороги. Работы идут по запланированному графику производства.