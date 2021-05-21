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Общество21 мая 2021 11:18

В Туле на подъезде к спортивному центру «Тула-Арена» расширят Калужское шоссе

Такие работы ведутся в рамках строительства дороги от спорткомплекса
Елена Иргиз
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Такие работы ведутся в рамках строительства дороги от спорткомплекса

Такие работы ведутся в рамках строительства дороги от спорткомплекса

Фото: материалы пресс-служб

В Туле на подъезде к спортивному центру «Тула-Арена» расширят Калужское шоссе. Такие работы ведутся в рамках строительства дороги от спорткомплекса.

Кроме этого запланировано также переустройство сети водоснабжения и водоотведения, создание нового освещения и строительство подъездной дороги к парковке спортивного центра.

Всего должны построить 404 метра дороги. Работы идут по запланированному графику производства.