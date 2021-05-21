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Общество21 мая 2021 10:57

На трассе Тула-Новомосковск построят развязку на Тулачермет

В настоящее время строители приступили к первому этапу проектирования
Елена Иргиз
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На трассе Тула-Новомосковск построят развязку на Тулачермет

На трассе Тула-Новомосковск построят развязку на Тулачермет

Фото: Алексей ФОКИН

На трассе Тула-Новомосковск построят развязку на Тулачермет. В настоящее время строители приступили к первому этапу проектирования.

Сама дорога между Тулой и вторым по величине городом региона будет реконструирована. Пока ведется разработка проектно-сметной документации. На первом этапе перестройки трассы создадут проект 6 километров дороги, в том числе и создание развязки у поворота на Тулачермет.

Всего сейчас в Тульской области ремонтируют и восстанавливают 36 участков дорог.