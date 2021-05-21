В Туле к началу купального сезона откроют 7 пляжей Фото: Алексей ФОКИН

В Туле к началу купального сезона подготовят 7 пляжей. Сам сезон продлится с 1 июня по 31 августа.

Так, согласно распоряжению главы городской администрации, в Туле можно будет поплавать в следующих местах:

- зона отдыха «Хомяковские поляны» (пруд п. Хомяково),

- пляж «Обидимо» (пруд с. Обидимо),

- зона отдыха «Велесов лес» (пруд д. Борщёвка, КФХ база отдыха «Велесов лес»),

- средний пруд на территории ЦПКиО им. П. П. Белоусова,

- зона отдыха на реке Воронке, пляж № 1,

- зона отдыха на реке Воронке, пляж № 2,

- зона отдыха «Ильинка» (пруд д. Крутое).

Сейчас в этих местах экологи взяли пробы воды и песка. Проверку и расчистку водоемов в местах для купания проводят спасатели региона.