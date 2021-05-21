В Тульской области будут судить членов экстремистского общества Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области будут судить членов экстремистского общества, распространявших его идеологию на территории региона.

Как следует из обвинительного заключения, трое обвиняемых были в составе незарегистрированного общества «СССР», признанного экстремистским и запрещенным на территории России. Об этом обвиняемым было известно, однако они незаконно с соблюдением мер конспирации созывали и проводили собрания на территории Тульской области, а также распространяли идеологию общества.

Сейчас трое обвиняемых находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело на закрытом слушании рассмотрит Ленинский районный суд. Членам экстремистского общества грозит до 6 лет лишения свободы.