За кражу банковской карты у приятеля житель Киреевска отправится в колонию Фото: Алексей ФОКИН

В Киреевске местный житель стащил у приятеля карту и расплатился ей в магазине. За это мужчина отправится в колонию.

Как было установлено в ходе судебного следствия, 7 февраля 2021 года 41-летний ранее судимый житель Киреевска выпивал в компании приятелей в квартире одного из них, и во время застолья достал из куртки одного из знакомых портмоне, из которого украл банковскую карту с бесконтактной системой оплаты. После застолья мужчина несколько раз расплатился этой картой в одном из продуктовых магазинов города.

Суд приговорил жителя Киреевска к 2 годам исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.