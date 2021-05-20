В Тульской области мужчина украл из магазина продуктов почти на 10 тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН

В Новомосковске в дежурную часть обратился директор одного из сетевых магазинов города, сообщивший, что из торгового зала магазина были похищены продукты питания и бритвенные принадлежности на сумму 10 тысяч 821 рубль.

Сотрудники следственно-оперативной группы в ходе просмотра записей камер видеонаблюдения, расположенных на территории магазина, установили личность похитителя.

Им оказался 37-летний безработный местный житель. Мужчина задержан, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ.