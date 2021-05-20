В Новомосковске будут судить москвича, желающего вывозить мусор в Тульскую область Фото: материалы пресс-служб

Расследование уголовного дела за дачу взятки за незаконные действия в отношении 52-летнего москвича завершило следственное управление Новомосковска СК России по Тульской области.

По предварительным данным следствия, 4 марта в Новомосковске злоумышленник передал директору муниципального бюджетного учреждения, которое занималось в том числе и размещением отходов, 21 000 рублей за то, чтобы ему разрешили на свалке твердых бытовых отходов разместить строительный мусор, вывезенный из Московской области. Эти деньги составляли часть суммы в 210 000 рублей, о которой соучастники договорились заранее, чтобы и дальше размещать подобные отходы в указанном месте.

Сейчас следствие завершено, дело с обвинительным заключением будет направлено в суд. Обвиняемый арестован. Также на его автомобиль, стоимостью почти 5 миллионов рублей, наложен арест по ходатайству регионального следственного комитета.