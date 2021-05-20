Тульский АКМ, который будет играть в высшей лиге, стал фарм-клубом нижегородского «Торпедо» Фото: соцсети

Согласно ему до 10 хоккеистов автозаводцев, не попадающих в основной состав, смогут играть в ВХЛ за создаваемый в Туле АКМ. Более того, как утверждает гендиректор «Торпедо» Александр Харламов, транспортная доступность Тульской области позволят максимально оперативно обмениваться хоккеистами, даже когда «Торпедо» находится на выезде.

По последним данным, в составе АКМ заявлены вратарь Вадим Никитин («Нефтяник» Альметьевск), защитники Никита Воронин, Кирилл Меляков (оба — «Рубин» Тюмень), Владимир Ершов («Торпедо» Усть-Каменогорск, Казахстан), Яков Селезнёв («Дизель» Пенза), Евгений Шакуров («Тамбов»), нападающие Дмитрий Бойчук («Тамбов»), Максим Лазарев, Булат Набиуллин (оба — ЦСК ВВС Самара), Кирилл Попов («Темиртау», Казахстан), Никита Сироткин («Торпедо»), Сергей Смуров («Зауралье» Курган), Филипп Толузаков («Лада» Тольятти), Антон Угольников («Металлург», Белоруссия).