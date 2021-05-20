Десятки домов в Туле останутся без электричества 21 мая Фото: Алексей ФОКИН

Так, в пятницу, 21 мая с 9.00 будут обесточены дома:

До 12:00 - ул. Кл. Цеткин, 4-16, 5 к. 1, 5 к. 2, 5 к. 3; Красноармейскиё пр-т, 19-а; ул. Фрунзе, 11, 13, 7-а, 7-б; ул. Бр. Жабровых, 12.

До 14:00 - ул. Мезенцева, 38-а, 44 к. 1, 40 к. 2, 49, 36-а, 40, 49-а; ул. Н. Руднева, 61, 61-а, 63, 63-а, 59; пр-зд Ак. Павлова, 1-25 (нечетн.); ул. Свободы, 41 стр. 1, 43-57 (нечётн.), 58; ул. Л. Толстого, 122, 105, 124

До 16:00 - п. Горелки: ул. Горельская, 34-94 (четн.), 19-33 (нечетн.); ул. Энтузиастов, 28-52 (четн.), 17-41 (нечетн.); 1-й и 4-й Горельский пр-ды; 2-й Горельский пр-зд, 4-32 (четн.), 5-17 (нечетн.); 3-й Горельский пр-зд, 1-10; 5-й Горельский пр-зд, 6, 7; 1-й пр-зд Н. Островского, 2-28 (четн.), 1-17 (нечетн.); ул. Горсовета, 109-121 (нечетн.), 74-104 (четн.); ул. 1-я Криволученская, 7, 9; ул. Ак. Павлова, 119-141 (нечетн.), 128-142 (четн.); ул. С. Стальского, 21-25 (нечетн.), 34-38 (четн.); ул. Лескова, 13-23 (нечетн.), 23-а, 2-6 (четн.); п. Южный: ул. Первомайская, 1-10; ул. Транспортная, 5-9; ул. Станционная, 5-17.

До 16:30 - ул. Некрасова, 1-а.