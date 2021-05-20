Новый светофор появился в Туле - на перекрестке улиц Ф. Энгельса и Л. Толстого Фото: Алексей ФОКИН

В прошлом году ул. Ф. Энгельса была отремонтирована, после чего потоки транспортных средств на данном участке значительно выросли. Увеличилось и число аварий. Только за 2020 год на данном перекрестке произошло 6 ДТП, в двух из них два человека пострадали.

Чтобы снизить на перекрестке число ДТП, здесь уже установили дорожный знак "Движение без остановки запрещено" и искусственную неровность, а также ограничили максимальную скорость, однако это не помогло существенно исправить ситуацию. Уже только за начало нынешнего года здесь произошло 5 ДТП, и снова в двух из них есть пострадавшие.

Был проведен анализ ДТП. Основная причина - несоблюдение очередности проезда главным образом с второстепенной улицы Л. Толстого. Поэтому установленный светофор будет работать в трехфазном режиме с выделенным временем для перехода проезжей части пешеходами.