Тульское бюро медико-социальной экспертизы сообщает о новом приказе по утверждению программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания

"Об утверждении формы программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания и порядка ее составления».

Приказ состоит из двух приложений:

новая форма программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания;

порядок составления программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания.

Приложение № 2 дает подробный Порядок составления программы реабилитации (ПРП) устанавливает правила составления программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания.

ПРП составляется федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы: Федеральным бюро медико-социальной экспертизы (ФБ), главными бюро медико-социальной экспертизы (ГБ МСЭ), а также бюро медико-социальной экспертизы в городах и районах, являющимися филиалами главных бюро.

Фонд социального страхования Российской Федерации (ФСС) имеет право участвовать в составлении ПРП с правом совещательного голоса.

Специалисты бюро (главного бюро, Федерального бюро) не позднее 5 рабочих дней до дня освидетельствования (переосвидетельствования) пострадавшего на предмет определения нуждаемости в проведении реабилитационных мероприятий в обязательном порядке извещают территориальный орган страховщика о дате, времени и месте проведения освидетельствования (переосвидетельствования) пострадавшего. Составление ПРП осуществляется специалистами бюро, экспертного состава главного бюро (Федерального бюро) при установлении степени утраты профессиональной трудоспособности в случае определения нуждаемости пострадавшего в реабилитационных мероприятиях по прямым последствиям несчастного случая на производстве и профессионального заболевания.

Нуждаемость пострадавшего в оказании паллиативной медицинской помощи, не связанной с прямыми последствиями страхового случая (страховых случаев), в ПРП не определяется.

ПРП составляется в срок до одного месяца со дня принятия решения об определении нуждаемости пострадавшего в медицинской, социальной и профессиональной реабилитации по прямым последствиям несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, а при наличии у пострадавшего показаний для оказания паллиативной медицинской помощи, ПРП составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня принятия решения об определении нуждаемости пострадавшего в медицинской, социальной и профессиональной реабилитации.

ПРП, в том числе новая ПРП, настоящего Порядка, составляется в 3 экземплярах (один экземпляр ПРП направляется работодателю (страхователю) либо выдается на руки пострадавшему, если освидетельствование было проведено по его обращению, второй экземпляр ПРП направляется страховщику, третий экземпляр ПРП приобщается к акту медико- социальной экспертизы гражданина). ПРП, составленная в форме электронного документа, имеет равную с ПРП, составленной на бумажном носителе, юридическую силу.

При необходимости внесения дополнений и изменений в ПРП оформляется новое направление на медико-социальную экспертизу и составляется новая ПРП.

При необходимости внесения исправлений в ПРП в связи с изменением антропометрических данных пострадавшего, необходимостью уточнения характеристик ранее рекомендованных видов реабилитационных мероприятий по заявлению пострадавшего либо по заявлению законного или уполномоченного представителя пострадавшего, а также по обращению страховщика взамен ранее выданной составляется и выдается новая ПРП без оформления нового направления на медико-социальную экспертизу.

При необходимости внесения исправлений в ПРП в связи с изменением персональных данных пострадавшего, а также в целях устранения технических ошибок (описка, опечатка, грамматическая, арифметическая либо подобная ошибка) пострадавшему по его заявлению либо по заявлению законного или уполномоченного представителя пострадавшего, а также по обращению страховщика, распоряжению руководителя главного бюро (Федерального бюро) взамен ранее выданной составляется и выдается новая ПРП без оформления нового направления на медико-социальную экспертизу и проведения дополнительной медико-социальной экспертизы пострадавшего.

В новой ПРП указываются реабилитационные мероприятия, технические средства реабилитации, в которых нуждается пострадавший.

Возникающие вопросы можно задать по телефону Горячей линии: 8 (4872) 21-43-32, 8 (4872) 21-44-21. Помимо указанных каналов для обращений, устные разъяснения по всем интересующим вопросам можно получить по телефонам:8 (4872) 21-43-32, 8 (4872) 21-44-21. Адрес электронной почты: gb@mse71.ru, официальный сайт учреждения в сети Интернет в разделе «Работа с обращениями граждан и организаций» по адресу: http://www.71.gbmse.ru.

ФКУ «ГБ МСЭ по Тульской области» Минтруда России