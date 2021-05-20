В Туле назначен новый замглавы администрации Фото: материалы пресс-служб

Владимир Владимирович Полозов окончил Украинскую национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого. С 2002 по 2015 годы он прошел несколько курсов повышения квалификации, в том числе программу «Государственные программы Российской Федерации и проектное управление при их реализации» в РАНХиГС при Президенте РФ.

До сегодняшнего назначения он занимал должность замначальника филиала по безопасности ФГБУ «Канал имени Москвы».

В зоне ответственности нового замглавы - вопросы строительства, архитектуры, планирования, освоения и развития территорий.