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Общество20 мая 2021 13:56

В Туле назначен новый замглавы администрации

Им стал Владимир Полозов, приступивший к своим обязанностям 20 мая
Игорь КОПЫТОВ
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В Туле назначен новый замглавы администрации

В Туле назначен новый замглавы администрации

Фото: материалы пресс-служб

Владимир Владимирович Полозов окончил Украинскую национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого. С 2002 по 2015 годы он прошел несколько курсов повышения квалификации, в том числе программу «Государственные программы Российской Федерации и проектное управление при их реализации» в РАНХиГС при Президенте РФ.

До сегодняшнего назначения он занимал должность замначальника филиала по безопасности ФГБУ «Канал имени Москвы».

В зоне ответственности нового замглавы - вопросы строительства, архитектуры, планирования, освоения и развития территорий.