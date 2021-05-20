5 июня в Тульской области пройдет XVIII Фестиваль Крапивы Фото: Алексей ФОКИН

Как всегда, каждый желающий сможет поучаствовать в традиционных крапивенских боях.

В Крапивенском музее, кроме постоянной экспозиции, можно будет увидеть выставку лучших творческих работ Международного конкурса «Крапивная история», а также посетить различные мастер-классы. Также пройдут уличные выставки, которые расскажут об истории города и различных свойствах крапивы. В Доме купца Прянчикова все желающие смогут посетить экспозицию «Русское искусство».

На торговой площади и улице, ведущей от въездной зоны к центру Крапивны, разместится ярмарка мастеров из разных регионов России. А в музыкальной программе фестиваля – выступления джазовых и этнографических коллективов Москвы, Санкт-Петербурга и Тулы.