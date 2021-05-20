Тула
Еще
Радио
Тула
Еще
Радио
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество20 мая 2021 13:37

В Тульской области приговор настиг убийцу спустя 20 лет

На основании собранных следкомом доказательств вынесен обвинительный приговор по преступлению 20-летней давности
Игорь КОПЫТОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Тульской области приговор настиг убийцу спустя 20 лет

В Тульской области приговор настиг убийцу спустя 20 лет

Фото: материалы пресс-служб

В сентябре 1999 года между обвиняемым и его знакомым в результате возникших финансовых разногласий произошел конфликт, для разрешения которого мужчина насильно вывез потерпевшего за город. Во время выяснения отношений он застрелил оппонента, после чего скрылся с места происшествия, а впоследствии покинул территорию Российской Федерации.

Долгое время он находился в международном розыске, и только в сентябре 2019 года его задержали на территории Норвегии.

Приговором суда 49-летнему злоумышленнику по ч. 1 ст. 105 УК РФ назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.