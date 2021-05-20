Все жители Тулы и Тульского региона смогут пройти бесплатное обследование родинок на диагностику меланомы
Фото: соцсети
24 и 29 мая мероприятие приурочено ко Дню диагностики меланомы. Это злокачественная опухоль, которая может формироваться на коже. Она развивается из родинок или появляется в виде новообразования, похожего на невус. Часто рецидивирует и дает метастазы.
- Основными причинами таких образования являются:
- УФ-излучение, как естественное (солнечное), так и искусственное (солярии)
- Наследственная предрасположенность.
В зоне риска находятся люди, которые много времени проводят на солнце. А также люди со светлыми волосами и светлой кожей.
Поэтому родинки необходимо регулярно обследовать. В Туле это можно сделать по адресам:
24 мая
- в кожно-венерологическом диспансере на улице 1-ый проезд М. Расковой, 1а 48-65-32
- МЦ «Консультант» на улице Коминтерна, 20
- Отделении врачебной косметологии на улице Проспект Ленина, 105.тел. 35-17-06
29 мая
- ГУЗ "Тульский областной онкологический диспансер" ул. Плеханова, 201 А, тел. 33-81-41