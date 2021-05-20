В Туле будут судить «закладчика» синтетических наркотиков Фото: Алексей ФОКИН

По версии следствия безработный житель в составе организованной группы в феврале текущего года приготовил к сбыту 50 закладок с наркотическим средством, которые хранил по месту своего жительства, а также в принадлежащем ему автомобиле. Однако сбыть запрещенное вещество злоумышленник не успел, поскольку его деятельность пресекли правоохранители. Из незаконного оборота было изъято более 21 г синтетического наркотика.

Теперь 21-летнего местного жителя обвиняют по ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.