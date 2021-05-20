В Пролетарском округе Тулы земля вновь «потеет» мазутом Фото: соцсети

В соцсетях появилась информация о вновь проступивших сквозь грунт черных лужах со специфическим запахом в районе дома № 17 по улице Комарской. С повышением температуры воздуха проблема стала приобретать все большие масштабы.

Ситуация не нова. Впервые о данной проблеме заговорили еще летом 2019 года. Эксперты отмечали, что отходы считаются малоопасными. Виновных в локальной экологической катастрофе не установили, а само место засыпали доломитовой мукой. Предполагалось, что она должна вступить в реакцию с нефтесодержащим веществом и образовать твердую поверхность, которая позволит задержать отходы в земле.

Однако по факту в прошлом году смесь битума и гудрона вновь полезла из земли, ее вновь пришлось засыпать.

Опыт наступающего лета показывает, что данная мера неэффективна.