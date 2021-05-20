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Общество20 мая 2021 10:13

На уклониста из Тульской области заведено уголовное дело

Следком возбудил дело в отношении 22-летнего жителя Новомосковска за уклонение от прохождения альтернативной гражданской службы
Игорь КОПЫТОВ
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На уклониста из Тульской области заведено уголовное дело

На уклониста из Тульской области заведено уголовное дело

Фото: материалы пресс-служб

В октябре 2019 года молодой человек, признанный годным к прохождению военной службы, по его заявлению был направлен на альтернативную гражданскую службу. Проходить ее он должен был в государственном учреждении здравоохранения «Тульская областная клиническая больница». Однако на протяжении почти года - с июля 2020 по апрель 2021 — парень на работу не явился ни разу без уважительных причин.

Сейчас в отношении него ведется следствие, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Стоит отметить, что уклонение от прохождения альтернативной гражданской службы карается штрафом в размере до 80 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо арестом на полгода.