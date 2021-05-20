В Туле рухнуло здание недостроенной котельной на Красном Перекопе Фото: соцсети

Туляки обсуждают в соцсетях кадры рушащегося здания, расположенного на улице Некрасова. Долгострой в заброшенном состоянии стоял тут с начала 90-х годов, когда его возведение было заморожено из-за недостаточного финансирования. Позднее, на смену крупным, общерайонным котельным, пришли на смену малые — технологии усовершенствовались, и проект оказался никому уже не нужен. Примерно неделю назад его принялись постепенно разбирать с применением спецтехники. Однако сильный ветер 19 мая поставил точку в демонтаже, окончательно развалив конструкцию.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Кстати, участок местности принадлежит расположенному рядом ЖК «Современник», который уже возвел две многоэтажки и многоуровневый паркинг. Предположительно, здесь будет продолжено возведение жилого комплекса.