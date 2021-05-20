В Тульской области мужчина забил до смерти собутыльника Фото: Алексей ФОКИН

Ночью 25 января в частном доме в селе Новокрасивое во время ссоры, возникшей при совместном распитии спиртных напитков по поводу ремонта автомобиля, в ответ на два удара кулаками своего знакомого злоумышленник вооружился отверткой, клинком ножа и неустановленным предметом. После чего нанес потерпевшему более 100 ударов отверткой и клинком ножа и добил тем самым неустановленным предметом по голове. От полученных травм собутыльник скончался на месте.

Приговором суда 33-летнему мужчине назначено наказание по ч. 1 ст. 105 УК РФ в виде лишения свободы сроком 10 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.