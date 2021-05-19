Надежда Школкина: Вместе мы создаем успешное будущее региона

В администрации Тулы прошло совещание, на котором проанализировали итоги масштабной работы по сбору народных предложений в Программу развития региона до 2026 года.

В среду, 19 мая, в администрации Тулы прошло совещание, на котором проанализировали итоги масштабной работы по сбору народных предложений в Программу развития региона до 2026 года. В нем приняли участие уполномоченный Губернатора Тульской области по работе с муниципальными органами власти Надежда Школкина, глава Тулы Ольга Слюсарева, глава администрации Тулы Дмитрий Миляев, депутаты Тульской городской Думы-члены фракции «Единой России», представители проектного офиса, терруправлений.

Напомним, новую Программу развития региона разрабатывают по поручению Губернатора на площадках, организованных партией «Единая Россия». Формировать документ на основе предложений общественности начали около двух месяцев назад и основные направления обсудили на экспертных сессиях во всех муниципалитетах. На первом этапе «мозгового штурма» поступило больше 175 предложений от лидеров общественного мнения и свыше тысячи предложений от рядовых жителей, которые касаются качества жизни отдельных людей и населения региона в целом.

С 26 апреля стартовал сбор предложений от рядовых туляков. За это время совместно с городским отделением партии «Единая Россия» уже проведено 16 из 20 запланированных дискуссионных площадок. Разговор на актуальные темы объединил около 800 жителей областной столицы. Они поднимают самые разные проблемы и выступают с предложениями, от которых зависит комфорт и безопасность, удобство городской среды и здоровое будущее. Это вопросы ЖКХ и благоустройства, строительства новых социальных объектов для улучшения качества жизни в основных сферах: медицина, образование, культура и спорт, социальное обслуживание.

Совместно с городским отделением партии «Единая Россия» уже проведено 16 из 20 запланированных дискуссионных площадок.

– Вопросы, которые поднимают жители, носят системный, комплексный характер, и это говорит о заинтересованности и активности людей, – отметила Надежда Школкина. – Этому во многом способствовал предложенный формат обсуждений – открытый разговор, во время которого люди не только говорят о своих пожеланиях, но и сами предлагают эффективные решения. Такой конструктивный, прямой диалог – настоящий пример взаимодействия власти и институтов гражданского общества. Туляки задали хороший темп и созидательную энергию, и теперь наша задача – тщательно проанализировать каждое предложение, каждую инициативу, объединить, систематизировать их по направлениям, чтобы в дальнейшем самые важные идеи вошли в программу развития региона. Вместе мы создаем успешное будущее Тульской области, голос каждого жителя очень важен, и он должен быть услышан.

Удачным и продуктивным назвал формат городских обсуждений и глава администрации Тулы Дмитрий Миляев. Он подчеркнул, что такая открытая коммуникация позволила людям раскрыться и выступить с действительно содержательными, концептуальными предложениями, уйти от местечковых вопросов и обозначить важные проблемы, которые волнуют целые микрорайоны, территориальные округа. Именно жителям удалось задать работе над программой такой конструктивный вектор, от него во многом зависит дальнейшая работа над выполнением обозначенных задач.

На мероприятии отметили активность земляков и важность самоорганизации инициативных жителей.

– Обсуждение программных мероприятий – важная работа, – подчеркнул Дмитрий Миляев. – Глава региона поставил задачу услышать мнение каждого жителя. Именно для этого мы проводим встречи, собираем предложения. Наиболее значимые из них по результатам городских обсуждений представят Губернатору и учтут при составлении перспективного плана развития. Но и другие предложения не должны остаться без внимания. Необходимо рассмотреть возможность включения их в муниципальные программы или реализовать с помощью других, таких, как «Формирование современной городской среды», «Наш город» или «Народный бюджет». Наша цель – улучшение условий жизни туляков и повышение ее качества, - резюмировал Дмитрий Миляев.

Людей волнуют вопросы комплексного развития территорий, благоустройства и создания новых общественных пространств, инфраструктурных объектов социальной значимости – бассейнов, спортзалов, ФОКов, центров досуга, кинотеатров, веломаршрутов, зон отдыха и многого другого, что называется «современная комфортная городская среда». Безусловно, не остаются без внимания проблемы жилищно-коммунальной сферы, транспорта, дорожного хозяйства, реконструкции очистных сооружений и модернизация системы водоотведения.

Анализируя работу площадок, депутаты Тульской городской Думы, представители местного отделения «Единой России» также отметили активность земляков и важность самоорганизации инициативных жителей. Их объединяет желание изменить жизнь вокруг к лучшему, сделать так, чтобы в Туле было комфортно и интересно. И эту возможность как раз дает участие в обсуждении программы развития региона.

Внести свой вклад в развитие родной области можно, разместив предложение через интерактивный сайт Программы развития https://program71.ru/. Напомним, его запустил «Совет муниципальных образований Тульской области». Сегодня этот интернет-ресурс объединил уже больше 280 заявок, за которые проголосовало около 35 тысяч человек. Больше половины предложений – от жителей областного центра.

Сбор предложений продлится до 30 мая. Также все желающие могут поделиться своими мыслями и идеями по поводу программы развития, заполнив анкету на оффлайн-площадках предварительного голосования партии «Единая Россия», которое пройдет 30 мая с 8 утра и до 20 часов.