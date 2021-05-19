Десятки домов в Туле останутся без электричества 20 мая

Десяти домов в Туле останутся без электричества 20 мая Фото: Алексей ФОКИН

Так, в четверг, 20 мая с 9.00 будут обесточены дома:

До 13:00 - Скуратовский микрорайон, 8, 8-а, 3, 7, 9; поселок Л. Толстого, ул. Чкалова, 1-20; пр-зд Центральный, 2-18 (четн.), 1-31 (нечетн.); пр-зд Парковый, 1-15; пр-зд Красноглазевский, 4, 6, 8; ул. Октябрьская, 79, 79/1, 79/2, 77, 81, 83, 81-а; ул. Галкина, 32, 34.

До 14:00 - ул. Октябрьская, 69, 85, 83, 81-б, 81-а, 81.

До 16:00 - поселок Михалково: ул. Окская; ул. Сафонова, 44-64 (четн.); ул. Ярославского, 30-56 (четн.), 43-83 (нечетн.); ул. Карбышева, 2-16(четн.); пер. Калужский, 1-а, 1-15 (нечетн.), 2-24 (четн.); ул. Яснополянская, 1, 2, 2-а; ул. Калужская, 2-14 (четн.), 1-15 (нечётн.), 1-а; пер. Колхозный, 1-а, 1-15; ул. Р. Зорге, 13, 25, 19, 15 к.2, 19-б, 19-а; ул. Кутузова, 20-а, 20-б, 22-а, 22, 24, 20, 18, 20-в; ул. Шухова,18, 20, 22, 24, 24 к.3, 20-а, 24 к. 2, 28-а, 26-а, 22-а, 24-а, 16; ул. Немцова, 15, 15-а, 17, 17-а, 19, 21; ул. Песчаная, 1-47 (нечетн.), 2-40 (четн.); ул. 3 -я Песчаная, 21-35 (нечетн.); 3-й Песчаный пр-зд, 3-21 (нечетн.), 4-24 (четн.); 4-й Песчаный пр-зд, 3-25 (нечетн), 4-28 (четн.); 5-й Песчаный пр-зд, 3-21 (нечетн.), 4-24 (четн.); 1-й Песчаный пр-зд, 2-8 (четн.), 3-21 (нечётн.); 2-й Песчаный пр-зд, 3-24; ул. Песчаная, 1-18; ул. 3-я Песчаная, 1-19 (нечетн.); пр-зд Верхний; ул. Батищева, 2-14 (четн.); пр-зд Батищева, 1-21 (нечетн.), 2-14 (четн.); пр-зд Нижний, 3, 4, 5, 8; пер. Комбайновый, 2-12 (четн.), 3-11 (нечетн.), 11-а; пер. Врубовой, 1-41 (нечетн.), 41-а, 2-48 (четн.); пер. О. Кошевого, 1-13 (нечетн.), 2-18 (четн.); ул. О. Кошевого, 1-17 (нечетн.), 2-14 (четн.); ул. Горняцкая, 1-15 (нечетн.), 2-10 (четн.); пер. Агеева, 1-10.

До 16:30 - ул. МОПРа, 6-а, 2-12 (четн.), 1-а, 1-17 (нечетн.); ул. К. Либхнехта, 42-52 (четн.), 33-41 (нечетн.); ул. Р. Люксембург, 14, 16, 17, 19, 15; ул. Жореса.

До 17:00 - Бухоновский пер. 3, 5, 10-а, 10-б, 11, 11-а, 23, 8; пр-т Ленина, 29, 21, 25, 27, 27-а, 27-б, 27-в, 29, 31.