480 часов обязательных работ за серию краж присудили ловкой воровке из Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

Каждый раз добычей злоумышленницы становились деньги из кошельков жертв. В первом случае она стянула 4750 рублей из сумки, пока ее помогал донести до квартиры знакомый. На следующий день женщина, находясь в гостях пошарила в оставленной на кухне сумке хозяйки квартиры и умыкнула ювелирные изделия и деньги на общую сумму 62 000 рублей. Днем позже она похитила имущество из другой квартиры на общую сумму 119 200 руб.

Общая сумма добычи ловкой воровки составила 184 950 руб.

Поскольку в преступлениях женщина призналась и возместила всем потерпевшим материальный ущерб, приговором Донского городского суда она признана виновной по ч.1 ст. 158, п. «в» ч. 2 ст. 158, п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, и с учетом смягчающих и отсутствием отягчающих обстоятельств, ей назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 480 часов.

Приговор в законную силу не вступил.