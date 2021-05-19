В Тульской области задержали магазинную воровку Фото: Алексей ФОКИН

28 марта обвиняемая в магазине «Магнит Косметик» спрятала набор товаров в сумку и направилась к выходу. Однако на выходе сработали звуковые датчики неоплаченного товара, на сигнал которых вышла продавец и потребовала вернуть похищенное. Однако злоумышленница оттолкнула ее, расцарапав ногтями, и попыталась силой прорваться на улицу. Лишь подключившиеся на помощь коллеги сотрудницы магазина смогли ее удержать.

Таким образом, обвиняемая не смогла похитить косметику на сумму более пяти тысяч рублей. Теперь она обвиняется по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ — покушение на грабеж.