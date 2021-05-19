Наркоману в Тульской области «светит» реальный срок за хранение веществ в крупном размере Фото: Алексей ФОКИН

В ноябре 2020 года мужчина в одной из деревень Одоевского района Тульской области сорвал два куста растения, содержащего наркотическое средство. Затем обвиняемый измельчил, высушил все и хранил их для личного употребления в собственном доме. Однако попался на глаза правоохранителям, и те наркотики изъяли.

Теперь незадачливому наркоману по ч. 2 ст. 228 УК РФ грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет с возможным штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.