В Туле директор управляющей компании скрывал налоги Фото: Алексей ФОКИН

Следствием и судом установлено, что с 27 марта по 15 июля 2019 года руководитель управляющей компании «Восход» при наличии у него финансовой возможности погасить образовавшуюся в организации недоимку по налогам и страховым взносам, перевел денежные средства на расчетные счета других организаций. Таким образом от налоговиков было сокрыто более 4 миллионов рублей.

Теперь 35-летнему бывшему генеральному директору назначено наказание в виде штрафа в размере 205 тысяч рублей по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ.