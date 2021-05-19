Детские лагеря в Тульской области проверят на антитеррористическую безопасность Фото: Алексей ФОКИН

Так, на прошлой неделе были утверждены новые требования к антитеррористической защищенности детских лагерей и баз отдыха. Согласно документу, там появится система передачи тревожных сообщений, которая в случае опасности будет отправлять сигнал о вызове экстренных служб. Также 4 раза в день будет проводиться осмотр зданий и территорий.

Кроме того, силовой блок региона проведет анализ ситуации и обеспечит контроль за соблюдением мер защиты в образовательных организациях.