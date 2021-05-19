В Туле автоледи сбила двух пешеходов. Среди них — шестилетний ребенок Фото: материалы пресс-служб

На улице Демидовская плотина в Туле 41-летняя автоледи за рулем «Hyundai Solaris», выезжая со стороны оптовых складов, при повороте налево, совершила наезд на двух пешеходов - 30-летнюю молодую девушку и ее 6-летнего сына, по предварительной информации, переходивших проезжую часть по нерегулируемому переходу.

В результате ДТП пешеходы получили телесные повреждения и после оказания медицинской помощи были отпущены.