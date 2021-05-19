Шесть туляков попадут на целевые места в МГИМО Фото: соцсети

В рамках соглашения четырехлетней давности было проведено немало совместных мероприятий: дни МГИМО в Тульской области, посещение вуза школьниками региона, занятия для лучших тульских педагогов. У школьников региона есть дополнительная возможность поступить в институт благодаря олимпиаде «Умницы и умники».

В прошлом году тульские выпускники впервые получили возможность поступить на целевые места в МГИМО. Эта практика продолжится и в нынешнем году. Сейчас организуется конкурс на предоставление шести целевых мест.